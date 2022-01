Strage Licata, assassino ancora vivo ma in coma con pallottola in testa: trasferito in elisoccorso a Caltanissetta

Si troverebbe in questo momento in coma, presso l’ospedale di Caltanissetta, dove è stato condotto d’urgenza in elisoccorso, Angelo Tardino, l’uomo che ha ucciso questa mattina il fratello, la cognata ei due nipoti. Per l’uomo sarebbe stato dichiarata la morte. L’uomo dopo aver ucciso i suoi parenti chiamato la moglie per confessarle l’accaduto.

In un secondo momento avrebbe dovuto chiamare anche i Carabinieri della compagnia di Licata. I carabinieri lo hanno rintracciato telefonicamente e sono stati con lui al telefono, nell’attesa che una volante lo raggiungesse sul posto in cui si trovava. Pochi istanti prima di raggiungerlo però l’uomo si è sparato alla tempia .In via Rieti, nel luogo della strage, si trovano in questo momento il pm Paolo Vetro ed il medico legale.