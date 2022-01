Sicilia, vaccino: l’ex giudice Giorgianni attraversa lo Stretto in barca perchè senza green pass

Non potendo salire sulla nave traghetto perche’ sprovvisto di super green pass, ha passato lo Stretto di Messina a bordo di una barca di pescatori. Angelo Giorgianni, ex magistrato messinese, ha cosi’ attraversato il mare tra la Sicilia e la Calabria per poter tornare a casa. Arrivato a Villa San Giovanni, ha trovato la disponibilita’ di alcuni pescatori che lo hanno imbarcato con le valigie portandolo fino alla sponda opposto nei pressi di Torre Faro. Ad ottobre Giorgianni era stato sospeso dalle funzioni e dallo stato dopo aver parlato dal palco in una manifestazione No green pass a piazza del popolo a Roma.

