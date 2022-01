Sicilia, ubriaco molesta clienti supermercato e poi aggredisce e insulta poliziotti: arrestato

Un messinese di 46 anni anni, in evidente stato di ebbrezza, ha insultato e minacciato i poliziotti impegnati nel controllo del territorio intervenuti ieri, nel tardo pomeriggio, in un supermercato del capoluogo dove continuava a molestare i clienti. Ai poliziotti che lo hanno più volte invitato a calmarsi ha rivolto impropri e pesanti minacce. Inutili i tentativi di instaurare un dialogo e l’invito a declinare le proprie generalita’. Sotto gli occhi attoniti dei dipendenti dell’esercizio commerciale e dei passanti, l’uomo si e’ scagliato contro uno degli agenti, strattonandolo e spingendolo a terra.

Ha inoltre aggredito ed opposto resistenza agli altri agenti pubblici intervenuti che, infine, lo hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per i reati di oltraggio e rifiuto a fornire le generalita’, nonche’ per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

Gli e’ stato infatti sequestrato un coltello che avrebbe brandito all’interno del supermercato. L’uomo e’ stato sottoposto a rito direttissimo e l’Autorita’ Giudiziaria ne ha convalidato l’arresto e disponendo i domiciliari con braccialetto elettronico