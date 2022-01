Sicilia, sequestrati 140 mila prodotti in un negozio cinese nel palermitano

I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato, in un emporio a San Cipirello ( Palermo) gestito da un commerciante cinese 140 mila articoli senza le autorizzazioni alla vendita. Tra gli scaffali i militari hanno trovato circa 12 mila articoli (tra materiale elettrico ed informatico, giocattoli, articoli per la casa e prodotti di vario genere non alimentare, secondo l’accusa, con il marchio Ce contraffatto oltre 60 mila articoli senza il marchio e senza le indicazioni mini previste dal Codice del. autorizzazione rilasciata da Monopoli di Stato.

Il titolare e’ stato segnalato alla camera di commercio per una sanzione pecuniaria che varia da un minimo di 516 euro a un massimo di 25.823 euro. Il commerciante e’ stato segnalato anche all’Ufficio delle Dogane e dei Monopoli per sanzione pecuniaria che varia da un minimo di 5.000 a un massimo di 10 mila euro.