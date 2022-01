Sicilia, Scuola: il Tar sospende nuova ordinanza chiusura ad Agrigento

Il presidente del Tar della Sicilia ha accolto l’istanza cautelare presentata contro l’ordinanza numero 9 del 14 gennaio, firmata dal sindaco di Agrigento, Francesco Micciche’, che disponeva una nuova chiusura dal 15 al 24 gennaio delle attivita’ didattiche in presenza. Il Tribunale ha confermato il provvedimento di sospensione gia’ adottato venerdi’ 13 nei confronti di analogo provvedimento sindacale e ribadito come non sembri esserci spazio per i Comuni di disciplinare l’attivita’ scolastica in stato di emergenza sanitaria diversamente rispetto a quanto attualmente stabilito dalla legge statale, alla cui competenza appartiene la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 trattandosi di “profilassi internazionale”.

Il Comune di Agrigento e’ attualmente in zona arancione mentre la normativa nazionale consente interventi resttivi solo nelle zone rosse, ne’ gli atti regionali che autorizzano ai sindaci l’adozione di misure restrittive in materia scolastica anche in zona arancione possono derogare alla disciplina nazionale. La pronuncia del Tribunale amministrativo regionale comporta la sospensione immediata dell’ordinanza ed il rientro in presenza nelle scuole. L’udienza per la trattazione collegiale e’ stata fissata per il 10 febbraio.