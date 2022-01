Sicilia, Scala Turchi: i denunciati sono due favaresi, uno pluripregiudicato attentatore Milano e Valle dei Templi

Identificati i due autori del raid vandalico nella Scala dei Turchi, gioiello paesaggistico siciliano, imbrattato con della sostanza chimica rossa nella notte fra venerdi’ e sabato: la conferma arriva anche dalla procura della Repubblica di Agrigento. “A seguito di perquisizione domiciliare e del sequestro di cose pertinenti al reato”, spiega il procuratore Luigi Patronaggio, “i carabinieri della Compagnia di Agrigento hanno denunciato, in stato di liberta’, alla procura della Repubblica di Agrigento D.Q. e F.G. entrambi di Favara, in quanto ritenuti responsabili del danneggiamento della Scala dei Turchi.

Come prove a carico dei due denunciati – aggiunge – i militari dell’Arma hanno addotto le immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza dei luoghi e l’esito delle disposte perquisizioni domiciliari”. Uno dei due presunti responsabili sarebbe dunque Domenico Quaranta.

Un “pluripregiudicato con diversi precedenti giudiziari e di polizia fra i quali annovera un attentato alla metropolitana di Milano e un altro alla Valle dei Templi di Agrigento“, “nonche’ un’altra azione di danneggiamento ai danni della marna di Punta Bianca”, tra il 2001 e 2002, dopo una presunta conversione all’Islam in carcere.

Lo stesso, in passato e’ stato sottoposto a misura di prevenzione e di recente e’ stata rigettata, da parte del tribunale, una analoga richiesta ma e’ sottoposto al divieto di avvicinamento ad Agrigento disposto dalla questura”. Quanto alle motivazioni del gesto “si ipotizza – aggiunge il procuratore – un atteggiamento di generica e vaga contestazione nei confronti del sistema e delle forze dell’ordine, come e’ dato scorgere sulle pagine dei social dello stesso indagato”. Altri dettagli dell’operazione saranno resi noti nel pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa. Gia’ domenica mattina la scogliera di marna e’ stata ripulita dai volontari: un gesto di straordinario civismo che era stato esaltato anche dal presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, in uno dei suoi ultimi messaggi. (