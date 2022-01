Sicilia, perseguita ex compagna e diffonde video hot: scatta divieto di avvicinamento

Agenti del commissariato di Avola (SIRACUSA) hanno eseguito la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla propria ex compagna, disposta dal gip di SIRACUSA su proposta della locale Procura, nei confronti di un 56enne, accusato di atti persecutori e di diffusione illecita di video sessualmente espliciti.

L’uomo non si sarebbe rassegnato alla fine della sua relazione, iniziando a perseguitare la propria ex con appostamenti e messaggi, arrivando anche a inviare un video che ritraeva la donna in atti sessualmente espliciti alla figlia.