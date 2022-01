Sicilia, Palermo: rissa a colpi di pistola tra famiglie durante la cresima, 2 feriti

Una rissa tra due famiglie di Belmonte Mezzagno, paese ad un ventina di chilometri da Palermo, scoppiata dopo la cerimonia della cresima di due ragazzini, è sfociata in una sparatoria. É accaduto ieri notte. Intorno alle 2 di notte padre e figlio si sono presentati al pronto soccorso dell’ospedale civico di Palermo con ferite gravi da arma da fuoco.

Ai carabinieri i due hanno raccontato di essere stati feriti da un compaesano, padre di un’adolescente che ieri aveva fatto la cresima. Anche il ragazzo ferito ieri aveva ricevuto il sacramento. Dopo la cerimonia, i parenti, che non approvano l’amicizia trai due giovani, si erano azzuffati. La rissa, nata fuori dalla loro chiesa in via Piersanti Matatrealla, però, è finita nel sangue.

Il padre dell’adolescente, infatti, è andato a casa, ha preso una pistola e ha aperto il fuoco sulle due vittime. Quando i militari sono andati a casa sua, l’uomo non ha opposto resistenza e li ha aiutati a trovare l’arma, con la matricola abrasa, che era stata nascosta in un’area verde vicino alla sua abitazione.