Sicilia, lotteria Italia: 1 milione a Trapani. Tabaccaio: “Nessun idea su vincitore”

“Non so con esattezza se chi ha vinto il premio sia uno del posto o qualcuno da fuori. I biglietti della serie vincente sono tra i primi arrivati, verso fine settembre e presumo che il fortunato vincitore abbia acquistato nei primi giorni di ottobre” . Lo ha detto ad Agipronews Giacomo, marito di Caterina Pipitone, titolare della tabaccheria Spalti Rivendita 71 a Trapani, dove e’ stato venduto il biglietto della Lotteria Italia vincitore di un milione di euro.

“Per la nostra ricevitoria e’ la prima vincita di questa entita’, in passato c’erano stati giocatori che si erano portati a casa qualche decina di migliaia di euro, ma non arriviamo neanche lontanamente a queste cifre”. La speranza principale e’ che il tagliando D 137599 venga incassato. “Finora nessuno ci ha contattato, ma oltre un messaggio di ringraziamento, mi farebbe piacere che chiunque avesse vinto ci scrivesse che e’ tutto ok e il biglietto e’ stato incassato, una bella notizia alla luce dei precedenti”, conclude.