Sono cinque e non tre come appreso in un primo momento i morti della strage di Licata. Un quadro cruento e drammatico che lascia attoniti.

Si tratta di una intera famiglia (padre, madre e due figli) e dell’uomo che li ha uccisi, il quale si è sparato un colpo di pistola alla tempia dopo aver compiuto la strage. Le notizie giungono frammentarie, seguiranno aggiornamenti.