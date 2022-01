È temporaneamente chiuso il tratto la strada statale 120 ‘Dell’Etna e delle Madonie’ al km 188,400, in entrambe le direzioni, a Randazzo, in provincia di Catania , a causa di un incidente lungo mortale. Le deviazioni vengono segnalate in loco. Una persona nell’impatto ha perso la vita.Sul posto sono presenti il ​​personale di Anas e della Forze dell’Ordine per consentire le operazioni di ripristino e della normale transitabilità appena possibile.