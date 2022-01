Sicilia, furiosa lite tra soci in club tennis a Palermo: un ferito colpito alla testa con una racchetta

Rissa davanti al circolo tennis Country Club di via dell’Olimpo a Palermo. Ieri intorno a 13 un uomo di 55 anni R.B. ha colpito con una racchetta in testa un altro socio del circolo di 57 anni. La vittima con una ferita alla testa e’ tornato dentro al circolo e ha chiesto aiuto. Sono intervenuti i sanitari del 118 che lo hanno trasportato all’ospedale Villa Sofia dove e’ stato tenuto in osservazione.

Oltre alla ferita alla testa la vittima ha anche una frattura al mignolo. Sono intervenuti i carabinieri del reparto radiomobile. L’aggressore e’ stato denunciato per lesione. La rissa sarebbe scoppiata per futili motivi. Sono stati momenti di panico all’interno del circolo al momento della rissa c’erano una sessantina di soci. “Nulla faceva presagire un fatto cosi’ increscioso – dice il direttore del circolo del Country Club Oliviero Palma – I due non hanno giocato insieme sono usciti dal circolo uno dietro l’altro. Poco dopo aver visto la vittima tornare indietro con una ferita alla testa. Abbiamo chiamato i carabinieri e il 118. L’aggressore e’ andato via senza dare soccorso.

Sappiamo che l’aggredito si era lamentato in segreteria perche’ era stato apostrofato come “pellegrino” perche’ girava per cercare un campo da tennis per giocare. Non potevamo pensare che questo facesse scattare una reazione cosi’ violenta. Il circolo si riserva di prendere provvedimenti. Non e’ consentito un simile comportamento”.