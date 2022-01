Sicilia, Fisco: assolto sindaco di Messina De Luca accusato di evasione

Si e’ concluso con l’assoluzione il processo relativo alla vicenda Caf Fenapi che ha visto coinvolto, tra gli altri, il sindaco di Messina, Cateno De Luca. La sentenza e’ stata pronunciata dal giudice monocratico Simona Monforte che ha disposto per tutti l’assoluzione con la formula perche’ il fatto non sussiste. Si tratta del processo su una presunta evasione fiscale al centro di un’indagine condotta dalla Guardia di finanza.

Le vicende risalgono all’epoca in cui De Luca non era ancora stato eletto sindaco di Messina. La scorsa udienza il pubblico ministero Francesco Massara, al termine del suo intervento, aveva chiesto la condanna a 3 anni per De Luca e per Carmelo Satta all’epoca dei fatti suo collaboratore e la condanna a 2 anni per Giuseppe Ciatto, commercialista. Infine aveva chiesto l’assoluzione per tutti gli altri imputati e la dichiarazione di prescrizione per alcuni reati. L’inchiesta era stata avviata a dicembre 2013 con una verifica fiscale nei confronti del Caf Fenapi.