Sicilia, Covid: controlli serrati all’imbarco traghetti sullo Stretto

Primo giorno di nuove regole del super green pass da oggi necessario anche per attraversare lo Stretto di Messina. Controlli serrati alla biglietteria e ai varchi per accedere al serpentone dei traghetti privati a Messina sui passeggeri delle auto in attesa dell’imbarco e sui viaggiatori e pendolari che devono prendere il traghetto per attraversare lo Stretto. Sul posto anche forze dell’ordine e esercito.

La novita’ e’ conosciuta da quasi tutte le persone in attesa dell’imbarco, sono per lo piu’ pendolari e studenti e persone che passano lo Stretto per motivi di lavoro: “Sono misure che e’ giusto avere- dice Nunzio, un dei passeggeri sentito da AGI – sono un camionista giro molto, dobbiamo attenerci alla normativa e’ bene che la Sicilia faccia piu’ controlli”. “Sapevo di questa novita’- afferma Gabriele- mi sembra esagerata, secondo me bastava un tampone oppure una dose, in ogni caso dovendo lavorare ci siamo vaccinati”.

“Sono fornito di super green pass non ci sono stati problemi, ho fatto la terza dose” dice Gianni. Intanto il sindaco di Messina Cateno De Luca ha inviato una nota presidente del Consiglio Mario Draghi, chiedeno di modificare la normativa in quanto non garantirebbe la continuita’ territoriale.