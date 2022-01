Si conclude l’Odissea del rappresentante palermitano: può traghettare senza Green pass

“Ci riserviamo di approfondire le motivazioni giuridiche della decisione, ma possiamo sin da subito dire che abbiamo accolto molto favorevolmente il provvedimento del Tribunale civile di Reggio Calabria grazie al quale il signor Messina potra’ traghettare in Sicilia”. Cosi’ gli avvocati Grazia Cutino e Maura Galletta, rispettivamente dei Fori di Trapani e Messina, hanno commentato con l’ANSA l’accoglimento del ricorso presentato per conto di Fabio Messina per chiedere l’annullamento del divieto che era stato opposto all’agente di commercio palermitano dalla societa’ privata che gestisce il servizio di traghettamento nello Stretto di Messina ad imbarcarsi a Villa Giovanni per la Sicilia perche’ non vaccinato e quindi privo di Green pass. “Siamo molto felici – hanno aggiunto le due legali – di averlo riportato a casa”