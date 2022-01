Serradifalco. Aggiornato e riapprovato il progetto per i lavori di recupero e consolidamento della Chiesa Madre

SERRADIFALCO. È stato aggiornato e riapprovato il progetto riguardante i lavori di recupero, restauro e consolidamento statico-strutturale della navata e del presbiterio della chiesa San Leonardo Abate.

La Chiesa Madre era stata chiusa al pubblico nel 2015 a seguito dell’avvenuto distacco di un pezzo dall’ingresso. Le successive verifiche tecniche avevano evidenziato l’esigenza di mettere in sicurezza la struttura e di rifare la copertura della stessa Chiesa e di procedere a lavori per il recupero e il consolidamento della navata e del presbiterio della storica chiesa. Proprio questo intervento è stato finanziato dalla Regione che ha però chiesto di rimodulare il progetto originario.

E’ stato l’arch. Michele D’Amico del Comune di Serradifalco, in qualità di Rup, a procedere alla riapprovazione del progetto sulla base dell’aggiornamento operato dal direttore dei lavori, l’arch. Giovanni Lanzalaco, e dal coordinatore della sicurezza, l’ing. Giovanni Bellavia. C’è da dire che la rimodulazione del relativo quadro economico non ha comportato la variazione dell’importo complessivo dell’intervento, che, pertanto, è rimasto di 718.061,66 euro.

L’importo dei lavori sottoposto a ribasso è di 416.003,50 euro, gli oneri per la sicurezza non sottoposti a ribasso è di 79.685,95 euro. L’importo del progetto è di 495.689,45 euro cui va aggiunto il 10% di Iva (49.568,95). Le somme a disposizione dell’amministrazione comunale ammontano a 222.372,21 euro Per un totale di 718.061,66 euro.