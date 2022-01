Quirinale: Mattarella lascia Palermo, bimba “fan” lo saluta

Rientro a Roma per il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Le valigie sono state caricate in macchina, il dispositivo di sicurezza e’ stato schierato sotto casa, in via Liberta’, a Palermo, dopo che ieri una ditta di traslochi aveva caricato mobili diretti nella Capitale.

Davanti alla portineria una bimba, accompagnata dalla mamma, ha atteso l’arrivo del Capo dello Stato. L’ha voluto salutare, ha detto, perche’, ha spiegato, e’ una sua “fan”. La scorta le ha detto di aspettare, poi il saluto tra la bimba e il presidente