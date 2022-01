Il 7 febbraio nuova tornata di vaccinazione anti Covid al Palasport Giovanni Paolo II

CAMPOFRANCO. Si terrà lunedì pomeriggio 7 Febbraio l’ennesimo open day in tema di vaccinazione anti Covid organizzato a Campofranco insieme all’ASP di Caltanissetta e ai medici di famiglia, presso il Palasport Giovanni Paolo II.

Anche stavolta sarà possibile effettuare la PRIMA, LA SECONDA E LA TERZA DOSE a partire dai 12 anni in su compiuti il 7 Febbraio. Per le vaccinazioni dai 5 ai 12 anni non compiuti, si dovranno fare in una struttura adeguata e per le quali si potrà contattare il Sindaco per le indicazioni. Il sindaco ha poi raccomandato: “Se si hanno dubbi sulla vaccinazione che riguarda la propria posizione personale in materia di salute, contattate prima il vostro medico e poi effettuate la prenotazione che potrà essere fatta in presenza all’ingresso del Comune o chiamare il centralino al numero 0934 959670 ( o anche gli amministratori) e seguire le indicazioni”.

In qualsiasi modo avviene la prenotazione, bisogna arrivare al Palasport con la modulistica già compilata scaricabile dal sito dell’ASP oppure ritirata in comune.