Giustizia, De Luca si insedia al vertice procura Caltanissetta: “Sono entusiasta, ho scelto io di venire in questa sede”

Cerimonia d’insediamento questa mattina al Palazzo di giustizia di Caltanissetta per il nuovo procuratore Salvatore De Luca. “Sono veramente entusiasta – ha detto – perche’ ho scelto io di venire in questa sede. E’ l’unica domanda che avevo fatto ed e’ stata accolta all’unanimita’ dal Csm. Vi sono alcune emergenze specifiche che sono una caratteristica dei rispettivi territori, ma senz’altro l’ufficio di Caltanissetta si caratterizza per l’estrema delicatezza di alcuni processi e procedimenti che devono avere la massima priorita’. Non voglio parlare nello specifico di indagini particolarmente delicate. Per ora ho un’idea generale che mi sono fatto quale procuratore aggiunto di Palermo perche’ i contatti inevitabilmente ci sono tra i due uffici”.

Ha aggiunto il procuratore De Luca: “Approfondiro’ e iniziero’ subito un giro di consultazioni con tutti i magistrati dell’ufficio per farmi un’idea piu’ approfondita di tutte le indagini piu’ delicate che abbiamo attualmente in corso senza eccezione alcuna. Per questo e’ ancora piu’ necessario nell’attivita’ giudiziaria, grandissimo equilibrio ma altrettanta determinazione. Equilibrio che deve essere un’attenta valutazione di tutto cio’ che emerge”.

“Se dovessi descrivere le qualita’ di un magistrato direi che le incarna tutte”, ha commentato Lia Sava, procuratore generale di Caltanissetta. “Un magistrato – ha proseguito – tecnicamente preparatissimo, pacato, equilibrato, fermo, che e’ riuscito a ottenere i massimi risultati nella sua carriera”. “La nomina del nuovo procuratore – ha sottolineato la presidente della Corte d’Appello, Maria Grazia Vagliasindi – e’ stata deliberata all’unanimita’, ed e’ indice di una professionalita’ altissima”.