Expo Dubai, i tesori della Sicilia protagonisti al Padiglione Italia

PALERMO (ITALPRESS) – Le meraviglie culturali e turistiche del territorio siciliano protagoniste degli eventi organizzati e promossi dalla Regione al Padiglione Italia di Expo Dubai, domani 9 gennaio e lunedì 10. L’assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo sarà presente all’interno della Sala Accademia del padiglione Italia con un’installazione immersiva che coglie l’essenza di una terra ricca di storia e tradizione. Il progetto, che sarà inaugurato domani alle 10,30, ha l’obiettivo di raccontare la Sicilia in modo nuovo e altamente coinvolgente. Attraverso interferenze, suoni e sovrapposizione di stimoli visivi, offre la possibilità di sperimentare in anteprima le esperienze che è possibile vivere sul territorio, per suscitare in chi guarda il desiderio di viverle realmente. Il visitatore si immergerà all’interno degli splendidi mosaici siciliani come quelli di Piazza Armerina, della Cappella Palatina di Palermo, del Duomo di Monreale e di quello di Cefalù; potrà toccare visivamente reperti archeologici del Parco Neapolis a Siracusa o dell’Area archeologica di Morgantina a Enna; godere della maestosità di elementi architettonici del Barocco siciliano o della Cattedrale di Palermo. Lunedì, invece, alle 11, all’anfiteatro del Padiglione Italia, una conferenza su “iHERITAGE ICT Mediterranean platform for Unesco cultural heritage”, un progetto strategico cofinanziato al 90% dal Programma di cooperazione internazionale ENI CBC MED dell’Unione Europea, che coinvolge 9 partner di 6 Paesi (Egitto, Giordania, Libano, Portogallo, Spagna e Italia) e che punta alla realizzazione di prodotti innovativi per una fruizione inedita del patrimonio Unesco, ma anche a finanziare start up innovative e spin-off. All’incontro, moderato da Marcello Giacone, prenderanno parte Manlio Messina, assessore regionale al Turismo, allo Sport e allo Spettacolo, Rosalia Giambrone e Daniele Licciardello del dipartimento regionale del Turismo, Lucio Tambuzzo dell’associazione Circuito castelli e borghi medievali, Rossella Corrao dell’Università di Palermo. Anche il vicepresidente della Regione, Gaetano Armao, sarà presente a Dubai nell’ambito delle iniziative legate alla diffusione del digitale applicato ai beni culturali e al turismo e parteciperà all’incontro col ministro del Turismo, Massimo Garavaglia. L’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, guidato da Alberto Samonà, sarà presente all’esposizione mondiale con una mostra sui “Teatri di Sicilia”, da domani a sabato 15 gennaio, declinando il tema scelto per il padiglione Italia “La bellezza unisce le persone”. La mostra, curata da Giuseppe Parello, offre ai visitatori un viaggio che parte dall’antichità, raccontando – attraverso diverse sezioni – l’archeologia del teatro in Sicilia. Non si tratta di una narrazione dei luoghi ma, ancor prima, del racconto delle azioni, quelle divine e mitologiche da cui è nato il teatro secondo i greci e quelle umane: di chi ha scritto di teatro, di chi ha ripensato a ciò che hanno scritto altri, di chi ha inventato un teatro nuovo, di chi a teatro ha portato la sua musica. A fare da corollario a questo primo quadro sarà l’esperienza dell’Istituto nazionale del dramma antico (Inda) che, dal suggestivo Teatro greco di Siracusa, da oltre un secolo, parla all’uomo contemporaneo attraverso i testi dei più autorevoli scrittori di tragedie, commedie e drammi satireschi dell’antichità. Ma sarà protagonista il teatro anche lungo i secoli: dai teatri antichi all’Opera dei Pupi, da Vincenzo Bellini a Luigi Pirandello la narrazione è ricchissima. A Dubai andranno “in scena” anche altre due realtà molto significative della storia del teatro siciliano: le Orestiadi di Gibellina e l’Opera dei pupi. In esposizione un’opera di Arnaldo Pomodoro: il costume di Enea per la tragedia di “Didone, regina di Cartagine” di Christopher Marlowe, del 1986. Sarà presente anche il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino di Palermo con alcuni dei pezzi custoditi all’interno delle proprie sale. L’assessorato regionale all’Agricoltura, guidato da Toni Scilla, invece, promuove per domenica, una degustazione curata dall’Irvo, Istituto regionale del vino e dell’olio, con la partecipazione di stakeholders e operatori commerciali invitati da Ice, l’Istituto per il commercio estero.

