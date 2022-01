Covid nel nisseno, ancora in crecita i positivi nelle ultime 24 ore: sono 831, 152 di Caltanissetta

Nelle ultime 24 ore, in provincia di Caltanissetta, riscontro di 831 pazienti positivi al SARS CoV-2, tutti in isolamento domiciliare: 355 pazienti di Gela, 152 di Caltanissetta, 74 di Niscemi, 71 di San Cataldo, 24 di Riesi, 24 di Vallelunga Pratameno, 23 di Mazzarino, 21 di Sommatino, 19 di Santa Caterina Villarmosa, 18 di Mussomeli, 14 di Delia, 11 di Butera, 7 di Villalba, 6 di Milena, 4 di Marianopoli, 4 di Serradifalco, 2 di Sutera, 1 di Campofranco e 1 di Montedoro. Ricoverati in degenza ordinaria: 2 pazienti di Caltanissetta e 1 di Niscemi. Dimessi dalla degenza ordinaria: 1 paziente di Mussomeli, 1 di Serradifalco e 1 proveniente da fuori provincia. Guariti da Covid-19: 24 pazienti di Gela, 20 di Butera, 11 di Riesi, 9 di San Cataldo, 6 di Niscemi, 3 di Mussomeli, 3 di Santa Caterina Villarmosa, 2 di Acquaviva Platani, 2 di Serradifalco, 2 di Villalba, 1 di Butera, 1 di Marianopoli, 1 di Mazzarino, 1 di Sommatino e 1 di Sutera.