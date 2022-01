Covid, in sicilia 10.023 nuovi positivi e 21 morti

ROMA (ITALPRESS) – Prosegue la discesa dei contagi in Sicilia. Il numero dei nuovi positivi al Covid, secondo i numeri resi noti dal ministero della Salute attraverso il bollettino quotidiano, sono 10.023, in flessione rispetto agli 11.354 di ieri ma con meno tamponi processati, 50.567, determinando un tasso di positività quasi stabile al 19,82%. Per quanto riguarda i decessi si registrano 21 morti (-5). I guariti sono 875, mentre gli attualmente positivi si incrementano di 9.127 raggiungendo un numero complessivo di 159.593. Lieve incremento dei ricoverati nei reparti ordinari, 1.307 (+7), altrettanto lieve l’incremento delle terapie intensiva, 165 (+2) con 15 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare ci sono 158.121 persone.

(ITALPRESS).