Camere di commercio, Micciche: “Congratulazioni ai neocommissari Conigliaro e Giuffrida”

“Le mie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro a Massimo Conigliaro, nominato commissario della neocostituita Camera di Commercio di Siracusa, Ragusa, Trapani, Agrigento e Caltanissetta e a Giuseppe Giuffrida, che guiderà la Camera di Commercio di Catania. In un momento difficile per il mondo del lavoro, il ruolo delle Camere di Commercio riveste un’importanza ancora più delicata per la tutela e il rilancio dell’economia siciliana, la cui crisi è stata ulteriormente aggravata dalla pandemia”. Così, in una nota, il presidente dell’Ars, Gianfranco Miccichè.

“Sono certo che i neocommissari sapranno affrontare le sfide che li attendono – ha aggiunto Miccichè -. Da parte mia ci sarà massima collaborazione istituzionale, con l’obiettivo di dare ai siciliani risposte concrete su temi fondamentali quali il lavoro e il pieno sviluppo economico dell’Isola”, ha concluso.