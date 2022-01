Caltanissetta. Il sindaco Roberto Gambino annuncia che lunedì si torna a scuola in presenza.

CALTANISSETTA. Lunedì si torna a scuola in presenza. E’ questo il senso del messaggio che il sindaco Roberto Gambino ha inviato agli studenti delle scuole nissene di ogni ordine e grado.

Il sindaco ha detto di aver provato in tutti i modi di evitarlo, ma ormai non ha strumenti giuridici per farlo. Ha altresì richiamato tutti all’esigenza di tornare quanto più in sicurezza a scuola osservando norme e regolamenti in materia anti Covid, s’è detto anche fiducioso che questo, anche grazie ai dirigenti scolastici, avverrà al meglio, dopo di che ha ribadito il concetto che si torna a fare lezione in presenza.