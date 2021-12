Sicilia, tragico incidente stradale: muore scooterista 31enne

E’ deceduto un uomo 31 anni di Lentini, Salvatore Buremi, vittima di un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri a Lentini. Secondo una prima ricostruzione, il 31enne era in sella a uno scooter, quando, per cause da accertare, ha avuto un impatto con una macchina, una Fiat 500 in via Etnea, una delle strade principali della città siciliana.

Soccorso, Buremi e’ stato trasferito al Pronto soccorso dell’ospedale di Lentini ma le sue condizioni sono apparse subito gravi. Il suo cuore ha cessato di battere nelle ore scorse mentre la Procura di Siracusa ha aperto una inchiesta per omicidio stradale. Le indagini sull’episodio sono condotte dai carabinieri che hanno posto sequestro i mezzi