Sicilia, nel palermitano: festa fra droga, assembramenti, e lavoro nero nella discoteca abusiva

Una discoteca abusiva con lavoratori in nero, droga e assembramenti. A scoprirla i finanzieri del comando provinciale di Palermo che hanno multato un locale a Montelepre per aver organizzato una festa studentesca di un istituto scolastico senza il rispetto delle norme anti Covid19. Nel corso dei controlli è emerso che il titolare non aveva la documentazione amministrativa per svolgere l’attività di discoteca e nel locale sono stati trovati 279 ragazzi.

Le violazioni

In base a quanto previsto dalle norme per contrastare la pandemia potevano entrare 250 clienti. E’ stata elevata una sanzione che va dalle 400 ai 1.000 euro. Sono stati trovati quattro lavoratori in nero. In questo caso la sanzione va da 7.200 a 43.200 euro. Nel corso delle verifiche anche con l’utilizzo dei cani antidroga nel locale i militari hanno trovato inoltre 20 grammi tra marijuana e cocaina. Tutti i giovani presenti alla festa avevano il super green pass.

Intanto il governo si prepara a vietare tutte le feste

La scoperta proprio quando il Covid19 minaccia il Natale e tutte le feste anche in Italia. mentre altri Paesi decidono di chiudere tutto in occasione delle festività in una sorta di lockdown festivo, l’Italia ancora non ha deciso se e quanto rafforzare le misure anti contagio. La decisione arriverà nel Consiglio dei Ministri convocato per giovedì 23 dicembre, anti vigilia di Natale.

Feste già blindate in regioni simili alla Sicilia

Feste blindate, in Campania persino vietate. E si tratta di una regione simile alla Sicilia per clima anche se non per contagi e con un presidente abituato a passi in avanti rispetto alle regole nazionali come avvenuto anche nella nostra isola.

Nuove limitazioni

Con l’avvicinarsi del Natale l’Italia si avvia a nuove limitazioni. All’orizzonte il Paese vede il rischio della zona arancione e con l’avanzata di Omicron già da gennaio si ipotizzano nuovi scenari sull’utilizzo del certificato verde. “Il Green pass ha la validità che sappiamo, ma tra un mese potrebbe essere ripensato. Se la Omicron buca il vaccino significa che è completamente un altro virus. Adesso questo Green pass ha un senso ma con un’altra variante completamente diversa le cose possono cambiare”, riflette Guido Rasi, consulente scientifico del Commissario straordinario per l’emergenza Covid19.