Sicilia, muore bimba di 1 anno e 10 mesi nel Siracusano: aperta inchiesta

La Procura di Siracusa ha aperto un’inchiesta sulla morte di una bimba di un anno e 10 mesi di Rosolini ( Siracusa). Secondo quanto emerso in una prima ricostruzione dei genitori, originario del Marocco, la vittima stava giocando con la sorellina quando sarebbe stata colta da malore.

La piccola e’ stata trasportata al Pronto soccorso ma i medici non hanno potuto fare nulla per strapparla alla morte. L’inchiesta consentira’ di ricostruire gli ultimi isti di vita della bambina e soprattutto le cause del suo decesso.

Le indagini sulla vicenda sono condotte dai carabinieri che hanno gia’ avviato gli interrogatori.