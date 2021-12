Sicilia, Messina: truffa smaltimento rifiuti speciali ospedalieri, 5 indagati

Una truffa sulla raccolta, il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali ospedalieri a rischio infettivo a danno di un noto ospedale di Messina è stata scoperta dalla Guardia di Finanza che ha sequestrato liquidità finanziarie per oltre 10 mila euro e 5 indagati. Le indagini della Gdf hanno fatto emergere come la società aggiudicataria dell’appalto ei suoi dipendenti, grazie a uno strumento metrico (bilancia) privo dei requisiti di legalità (ovvero, con sigillo di protezione rotto) e attraverso pesature falsate, hanno determinato arbitrariamente il peso dei rifiuti da smaltire, aumentarlo in modo da avere un guadagno ingiustamente maggiorato.

In alcuni casi, i contenitori dei rifiuti sono stati sovraccaricati di acqua aggiuntiva o, in altri casi, lo stesso personale preposto alla pesatura saliva sulla bilancia, per aumentare il peso dei rifiuti da smaltire, così da ottenere un maggiore rimborso da parte della struttura ospedaliera. Sotto inchiesta sono finiti il ​​legale rappresentante della società aggiudicataria del servizio di ritiro e smaltimento Rifiuti Speciali Ospedalieri e 4 dipendenti: sono accusati di casi di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e di frode nelle forniture pubbliche.