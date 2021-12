Sicilia, le chiavi della ‘Kore’ a Mattarella. Il Rettore: “Non ci abbandoni”

“Prima che il presidenti lasci questa università, gli affido le chiavi dell’Università, il sigillo dell’Università. Grazie, non ci abbandonare”. Sono le parole rivolte, anche in tono confidenziale dandogli del ‘tu’, al capo dello Stato, Sergio Mattarella, da Giovanni Puglisi, rettore dell’Università degli studi di Enna “Kore”, al termine della cerimonia per l’inaugurazione dell’anno accademico 2021-2022 dell’ateneo.

Per il presidente della Repubblica, la platea di docenti e studenti, ha riservato un lungo applauso sia accogliendolo sia in chiusura dell’evento. Sia durante le parole a lui rivolte dal rettore. Puglisi, nel suo intervento, ha espresso il desiderio che Mattarella possa restare al Quirinale, ma aggiunto: “Rispettiamo la sua volontà”.

L’auspicio, aveva detto il rettore, è “per un suo raddoppio. Dopo la Scala direi… per un suo ‘bis'”. Il rettore, amico da molti anni del presidente Mattarella, ha sottolineato: “Qui in Sicilia Sergio Mattarella non è solo per antonomasia il presidente di tutti gli italiani. Sergio Mattarella, è un nome, una storia, una bandiera. Un nome che ha scandito con dolore e con il tempo il riscatto contro l’arroganza e l’ignominia della mafia. Una storia di dignità famigliare, personale, accademica e politica scritta con spirito di servizio, abnegazione e discrezione, una bandiera di coraggio e di impegno civile e politico, declinato con distacco personale e rispetto per gli altri, anche oltre ogni differenza ideologica, politica o religiosa.

Nome, storia e bandiera che ogni giorno mostrare e dimostrare come con la semplicità e la correttezza si possono vincere tutte le battaglie. La prima immagine del suo settennato alle Fosse Ardeatine è ancora iconicamente nella mia memoria e nel mio cuore. Avremmo ha voluto ancora vederla per un altro settennato sul Colle più alto della Repubblica, professore Mattarella. Avremmo voluto essere rassicurati, passando sotto il Quirinale, dallo sventolio del suo ‘gagliardetto’ sulla torretta del Palazzo, della sua presenza sul Colle, a garanzia degli italiani e delle italiane.

Rispettiamo pero’ la sua volontà e contiamo sulla sua vigile attenzione sul futuro della Repubblica e dell’Italia”.

Durante la cerimonia hanno preso la parola Maria Cristina Messa, Ministro dell'Università e della Ricerca; Cataldo Salvatore Salerno, Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi di Enna "Kore"; Remon Karam, Rappresentante degli studenti. Il professore Bruno Gridelli ha svolto la prolusione dal titolo "Dalla malattia alla salute globale". Al termine della cerimonia il Capo dello Stato ha inaugurato i nuovi laboratori di biologia della facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Ateneo.