Sicilia “invasa” dal Covid: angoscianti dati da record, 3.729 nuovi positivi e 6 morti

Il covid dilaga e raggiunge numeri senza precedenti. Nuovo record in Sicilia. Nell’Isola sono 3729 i contagi in un giorno, stracciato ogni precedente primato.

In Sicilia nelle ultime 24 ore i nuovi casi sono stati 3.729 (contro i 2.819 di ieri), mentre i morti sono stati sei con il totale delle vittime siciliane del virus che sale a 7.481. Il numero dei tamponi processati è stato di 55.631 (ieri erano 50.332) con il tasso di positività che passa dal 5.6% di ieri al 6,7% di oggi.

Numeri non ancora di emergenza tra i ricoveri: in ospedale ci sono al momento 792 persone contro i 773 di ieri. In area medica ci sono 703 persone (ieri erano 685), mentre in terapia intensiva ci sono 89 persone (ieri erano 88) con 7 nuovi ingressi.

IN SICILIA. A Palermo e Catania si sfiorano i mille nuovi contagi. Ecco il dettaglio.

Palermo: 94.691 casi complessivi (984 nuovi casi)

Catania: 93.564 (957)

Messina: 44.750 (478)

Siracusa: 29.425 (279)

Trapani: 24.467 (339)

Ragusa: 22.207 (172)

Caltanissetta: 21.481 (217)

Agrigento: 21.115 (32)

Enna: 11.344 (271)