Sicilia, da anni minacce e botte alla madre ed ai fratellini: arrestato tossicodipendente 24enne

Con l’accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione aggravata i poliziotti della Squadra mobile della Questura di TRAPANI hanno arrestato un 24enne. I militari hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di TRAPANI su richiesta della Procura locale.

Il giovane trapanese, a causa dello stato di disoccupazione e dell’abuso di sostanze stupefacenti, per anni, aveva maltrattato e psicologicamente con lui conviventi, sottoponendoli ad un costante clima di paura.

In diverse occasioni, così come riferito dalla madre che ha trovato il coraggio di denunciare le violenze subite, il figlio, in preda allo stato di alterazione psicofisica, al rifiuto del denaro richiesto, avrebbe vandalizzato la casa, aggredito i fratelli, arrivando persino a minacciare la donna con un coltello. Dopo l’ennesimo rifiuto e il conseguente danneggiamento di alcuni mobili di casa, la donna è riuscita ad aprirsi con i poliziotti, raccontando il clima di terrore in cui sono stati costretti a vivere fino a quel momento. Le indagini hanno consentito di ricostruire le “continue violenze fisiche e psicologiche” che la donna e gli altri suoi figli subivano ormai da anni.