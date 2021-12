Sicilia, al lavoro senza Green pass e con Reddito di Cittadinanza: multati 4 operai

I carabinieri del gruppo tutela lavoro di Palermo hanno trovato in un cantiere edile nella zona di Trabia quattro operai senza Green pass e che inoltre percepivano il reddito di cittadinanza. Insieme al titolare della ditta sono stati sanzionati per non aver rispettato la normativa anticovid, e segnalati all’Inps per l’immediata revoca del beneficio e conseguente recupero di quanto correttamente accumulato sino ad oggi. Uno degli operai percepiva il sussidio da un anno.

Denunciati il ​​committente dei lavori e il proprietario del terreno per la mancata designazione del coordinatore della sicurezza, e l’impresa edile (colpita anche dalla sospensione dell’attivita’) per il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza.