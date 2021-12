Serie D. Una super Sancataldese batte 2-1 la vice capolista Gelbison. Decisivi i gol di Brunetti e Cess

Una super Sancataldese batte 2-1 la vice capolista Gelbison e conferma di aver definitivamente messo alle spalle una prima parte di stagione nella quale aveva assommato ben 8 sconfitte di fila.

La squadra di Giovanni Campanella (nella foto) ha compiuto un’autentica impresa riuscendo a battere una autentica corazzata. In vantaggio con un bel gol di Brunetti, la squadra verdeamaranto ha raddoppiato con un’azione imperiosa di Cess che è riuscito a battere il portiere ospite dopo una bella incursione sulla quale ha fatto valere le sue doti tecniche e fisiche.

Nella ripresa Sancataldese ancora in grado di ribattere colpo su colpo ad una capolista che è riuscita ad accorciare le distanze con Gagliardi su calcio di rigore al 23′ della ripresa. Poi ancora tante emozioni ma risultato che è rimasto inchiodato sul 2-1 che è stato anche quello finale.

Per la Sancataldese, ora a quota 20 in classifica, s’è trattato della sesta vittoria in campionato. Ora la squadra del presidente Ivano La Cagnina è undicesima in classifica e soprattutto sta proponendo un calcio notevole in un campionato che la sta vedendo, di domenica in domenica, risalire posizioni su posizioni.

E già la squadra è concentrata sulla trasferta di mercoledì prossimo che la vedrà di scena fuori casa contro il Lamezia Terme (ore 14,30) in un match importante quanto lo è stato quello contro la Gelbison dal momento che il Lamezia Terme ha gli stessi punti in classifica. (Foto di Sancataldese Calcio Official).