Roma, travolto ed ucciso pedone 76enne: la vittima era di Caltanissetta

Incidente stradale mortale ieri in via Ponte Valle Trave, ad Anguillara Sabazia, vicino Roma. A perdere la vita di un 76enne di Caltanissetta investito da un’autovettura condotta da un ragazzo romano di 20 anni. Il giovane, a bordo di una Panda, si e’ fermato immediatamente per fornire soccorso.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i carabinieri della stazione di Manziana. Il 76enne, trasportato all’ospedale Padre Pio di Bracciano, e’ deceduto ieri sera alle 20. Il ragazzo e’ stato sottoposto ad accertamenti alcolemici e tossicologici.