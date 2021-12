Riprende la distribuzione idrica a Caltanissetta, San Cataldo, Marianopoli, Mazzarino, Resuttano e S. Caterina

Siciliacque ha reso noto di aver riattivato la ripresa delle forniture idriche nei comuni dove, nei giorni scorsi, era stata interrotta. Per effetto di ciò Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA, gestore del servizio idrico integrato per il territorio della provincia di Caltanissetta, ha rimodulato il programma della distribuzione come si seguito indicato in dettaglio:

– CALTANISSETTA

Oggi, mercoledì 15 dicembre, ospedale e carcere, Santa Barbara, Trabonella, H24 centro storico (strada foglia) e Via Padre Scuderi; giovedì 16 dicembre, centro storico Sant’Anna, centro Balate, Gibil Gabib, Angeli, viale Amedeo, via Cinnirella, Sanatorio, Santa Barbara e, nell’arco della stessa giornata, le rimanenti aree in regime H24 non ancora ripristinate.

– RESUTTANO

oggi, mercoledì 15 dicembre, accumulo; giovedì 16 dicembre H24 e zona Alta ( settore denominato 125 e via Colombo); venerdì 17 dicembre H24 e zona Bassa (settore esterno, circonvallazione e Aldo Moro).

– SAN CATALDO

oggi, mercoledì 15 dicembre, settori 3-5-6; giovedì 16 dicembre settori 1-4-6; venerdì 17 dicembre settori 5-6; sabato 18 dicembre settori 2-4-6.

– MARIANOPOLI

giovedì 16 dicembre zona Alta; venerdì 17 dicembre zona Bassa.

– MAZZARINOoggi, mercoledì 15 dicembre, settore A (Calvario, Bertolone, via Roma e Santa Lucia); giovedì 16 dicembre settore B (Glorioso, Madre, Fasellari, Fondaco.