Ravanusa, il governatore Musumeci: “Sciagura colpisce tutta la comunità siciliana”

Un intero isolato in via Galileo Galilei a Ravanusa, nell’estrema provincia di Agrigento, dove prima sorgevano cinque palazzine, non c’è piu. Una violentissima esplosione avvenuta la sera di sabato 11 dicembre, causata probabilmente da una fuga di gas, ha trasformato in uno scenario di guerra la zona, portando via con sè – al momento – le vite di tre persone, il ferimento di due, e l’incertezza sulle sorti di altre sei ancora disperse. Il primo corpo estratto dalle macerie è dtato quello di un anziano. A esso sono seguiti i ritrovamenti dei cadaveri di due donne. I soccorritori hanno lavorato tutta la notte nella speranza di trovare superstiti al crollo. E da sotto le macerie si percepiscono le voci. Sette persone appartengono allo stesso nucleo familiare e si trovavano nella stessa palazzina al momento dell’esplosione, due in un’altra. Tra le persone ancora sotto alle macerie ci sarebbero ancora una donna incinta insieme al marito. Dopo l’esplosione la gente dei palazzi vicini si è riversata in strada. A determinare l’esplosione sarebbe stata una fuga di gas che ha saturato il sottosuolo, dovuta forse alla rottura di un tubo causata del maltempo. L’innesco sarebbe stato dovuto all’ascensore della palazzina. I tecnici dell’Italgas hanno messo in sicurezza la rete. Sul fatto la Procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta con l’accusa di disastro colposo. Sul posto sono impegnati 250 uomini tra vigili del fuoco, protezione civile che coordina le operazioni e forze dell’ordine. Raggiunto dalla notizia mentre si trovava a Palermo, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha raggiunto stanani il luogo del disastro.

“E’ il tempo del silenzio e della preghiera per questra tragedia disarmante. La nostra attenzione e’ massima. Questa sciagura colpisce tutta la comunita’ siciliana”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che ha partecipato a Ravanusa. “Non faremo mancare la nostra presenza per aiutare i cittadini”, ha aggiunto, “con l’ingegnere Curcio resteremo in contatto e i provvedimenti amministrativi li metteremo in campo in raccordo con Roma”.