Promozione. L’Atletico Nissa cala la cinquina ad Aidone: battuta la Don Bosco 2000.

Cinque gol a zero per l’Atletico Nissa di Alessio Sferrazza. E’ il risultato che in Promozione la squadra nissena ha imposto ad Aidone alla Don Bosco 2000. Un confronto che i nisseni hanno da subito declinato al meglio portandosi in vantaggio su rigore con Firingeli che ha trasformato dagli 11 metri il rigore concesso dall’arbitro dell’incontro per un fallo commesso su Yuri Di Marco.

Dopo il capitano, a salire in cattedra è stato Ernesto Sammartino. Il giovane bomber nisseno ha segnato la seconda e la terza rete di un match che s’è messo in discesa per la squadra del presidente Sergio Iacona. Nel finale poi, gloria anche per uno degli ultimi arrivati, il difensore centrale Ciccia e per il giovane quanto promettente Scribani.

Una vittoria importante per l’Atletico Nissa che ha chiuso il girone d’andata con 20 punti in classifica a ridosso della zona play off che ormai dista appena un punto.