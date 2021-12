Mussomeli, nel rispetto della tradizione i novenari di natale per Santa Lucia in giro con la “ninaredda”

MUSSOMELI – Dopo un lungo periodo di assenza dovuto alla pandemia, il 13 di dicembre, giorno dedicato a Santa Lucia, i Novenari torneranno ad animare le vie del paese con le tipiche nenie natalizie. Proprio in virtù della situazione che stiamo ancora vivendo, chiariscono gli stessi protagonisti’ i cantori non potranno fare tappa, come era loro consuetudine, nelle scuole, nei centri per anziani, in ospedale ed in altri luoghi dove si possano venire a creare situazioni di assembramento. Con la speranza di portare un momento di spensieratezza nei cuori delle persone, i Novenari di Mussomeli augurano a tutti delle Serene Feste.