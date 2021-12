Mussomeli, danneggiate transenne dell’Albero di Natale. In azione la video sorveglianza.

MUSSOMELI – Un gesto da tanti deplorato per il danneggiamento, nella giornata di ieri, all’approntamento dell’Albero di Natale nella centralissima Piazza Umberto. Tanti interrogativi si è posto l’assessore al Turismo Seby Lo Conte: “Mi chiedo ma che bisogno c ‘era? – Oppure, se qualcuno lo ha fatto involontariamente con un veicolo, non era cosa buona e giusta segnalarlo a chi di dovere?” Ed ancora: “La persona che ha fatto questo, sa il lavoro i costi e i sacrifici che ci sono dietro?

E poi: “La persona che ha fatto questo è consapevole che la telecamera di piazza Umberto da qualche settimana è in funzione”? E conclude: “Comunque, domani il comandante dei vigili prenderà visione dei filmati e poi si procederà per il risarcimento dei danni”. Interrogativi, condivisi sul social, in attesa di risposta.