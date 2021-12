Milena, studenti del Comprensivo “F. Puglisi” ad un concerto al “Massimo” di Palermo

MILENA -(DALLA SCUOLA) Giovedì10 dicembre, gli alunni della 1^ classe della scuola secondaria “Pirandello” ad indirizzo musicale di Milena, facente parte dell’Istituto Comprensivo “Puglisi” di Serradifalco, Milena e Montedoro, diretto dalla dirigente scolastica dott.ssa Valeria Vella, hanno vissuto una bellissima e speciale esperienza che resterà per sempre nei loro cuori: accompagnati dalla stessa dirigente e dai docenti di musica, hanno assistito ad un concerto privato al teatro “Massimo” di Palermo, con il coro e l’orchestra del teatro Massimo, diretto dal maestro Michele De Luca. Il programma ha previsto: Ouverture da Il barbiere di Siviglia, di Gioacchino Rossini; Patria oppressa, dal Macbath di Giuseppe Verdi; Va Pensiero, da Nabucco di Giuseppe Verdi; Zingarelle e Mattatori da La Traviata di Giuseppe Verdi; Sinfonia da Norma, di Vincenzo Bellini. Dopo il concerto, gli studenti hanno potuto visitare le varie stanze e i meandri nascosti del teatro Massimo, ammirando tre le altre la sala Pompeiana, o la stanza del numero 7 e dei suoi multipli, con14 porte che si aprono sulla sala, 28 medaglioni raffigurano teste maschili e femminili, 14 spicchi rappresentano invece figure allegoriche e un eptagramma culminante in un lucernaio suddiviso in 7 spicchi, con una eco davvero ineguagliabile; la Sala Grande; il Palco Reale; la Sala degli Stemmi e il Foyer.

“La scuola deve cogliere anche le opportunità offerta dalle altre istituzioni culturali e con esse collaborare ”, afferma la dirigente scolastica prof.ssa Vella, “al fine di contrastare l’eventuale emarginazione culturale che potrebbe colpire i nostri alunni residenti in zone dell’entroterra siciliana”. Uno degli alunni partecipanti afferma inoltre: “Non ero mai stato in un teatro, ad assistere oltretutto un concerto tutto per noi. Mi rimarrà una grande emozione e una stupenda sensazione per aver avuto un così grande privilegio”. Causa pandemia, è stato deciso di portare solo una classe alla volta, ma nel corso dell’anno anche le altre classi avranno l’opportunità di vivere e gustare questa esperienza culturale.

Dopo il concerto, i ragazzi hanno fatto un giro culturale della città con un trenino turistico ed hanno visitato tra l’altro Villa d’Orleans e i mercatini di Natale allestiti in via Ruggero VII e in Piazza Politeama. A completare l’esperienza didattico-culturale è stato l’obiettivo trasversale dell’ecosostenibilità, con l’utilizzo del treno come mezzo di trasporto per raggiungere Palermo: in un momento storico in cui il rispetto dell’ambiente è una priorità indiscussa, muoversi su rotaia è stata la scelta fatta dalla scuola secondaria “Pirandello” di Milena, in modo da collaborare alla riduzione del consumo di energia e alla riduzione di emissione di inquinanti.