L’appello di Armando Turturici: “A Caltanissetta necessari più controlli e telecamere contro punti di abbandono rifiuti”.

CALTANISSETTA. Riceviamo e pubblichiamo nota di Armando Turturici sull’appello alle istituzioni a collocare telecamere ed intensificare i controlli al fine di combattere il fenomeno delle discariche a cielo aperto a Caltanissetta.

“A Caltanissetta è diventata quasi la norma trovare discariche a cielo aperto, come quella nella foto allegata. I punti di abbandono dei rifiuti sono noti a tutti e ogni tanto vengono bonificati. La bonifica, purtroppo, dura ben poco a causa dell’inciviltà di qualcuno. Ma perché questi “zozzoni” perché non vengono identificati e multati?

Intanto perché non si fa un controllo incrociato per capire chi non paga la tari? In secondo luogo, diventa necessario mettere le telecamere nei luoghi più “appetibili” di abbandono dei rifiuti. Non solo forse si potrebbe riuscire a beccare qualcuno di questi zozzoni, ma la presenza delle telecamere potrebbe fungere da deterrente.

Anche il semplice fatto che uno zozzone dovrebbe posteggiare lontano e recarsi a piedi nel luogo di abbandono dei rifiuti, piuttosto che lanciare il sacco dalla macchina, lo esporrebbe maggiormente al rischio di essere riconosciuto e quindi multato. Bisogna agire prima, durante e dopo, non basta la semplice bonifica. Come in tutte le cose, prevenire è meglio che curare. È possibile installare queste telecamere? Se non lo è, ci spiegate il motivo? Siamo tutti stanchi di vedere questi rifiuti in giro, non ce lo meritiamo”.