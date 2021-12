Italia, Foggia: incendio nel campo nomadi, morti carbonizzati due fratellini di 4 e 2 anni

Sono morti due bambini di 4 e 2 anni, fratello e sorella, nell’incendio divampato nel campo nomadi di Stornara, in provincia di Foggia. Le fiamme hanno avvolto rapidamente la baracca dove dormivano, non c’è rimasto niente, e ha divorato i loro corpi, tanto da farli distinguere a fatica, quando i vigili del fuoco li hanno trovati nel cumulo di macerie fumanti. Il rogo ha distrutto solo la loro baracca di legno, completamente bruciata, qualche contorta intelaiatura in ferro, pezzi di lamiere accartocciati, lo scheletro avvolto di una rete del letto, ciò che rimane.

Tra le ipotesi è che da un braciere usato per scaldarsi sia partito il rogo, e probabilmente all’interno della baracca. Ma le cause – sottolineano i carabinieri intervenuti – sono in corso di accertamento, i militari della compagnia di Cerignola stanno conducendo gli accertamenti, sotto il coordinamento della procura di Foggia, con il supporto tecnico dei vigili del fuoco.

La procura ha disposto l’autopsia sui corpi dei due bambini. Nella baracca distrutta dall’incendio vi erano tre famiglie al momento del rogo: all’interno c’erano solo i due uccisi. La madre si era appena allontanata, quando è tornata ha visto le fiamme ma era già tardi, la baracca è bruciata rapidamente, mentre i bambini erano nei loro letti