Germania: la sua casa va a fuoco, uomo continua a giocare alla PlayStation

Capita spesso di essere così immersi in un videogioco da non accorgersi di ciò che sta succedendo intorno. Spesso si è davvero così distratti da correre anche dei grossi pericoli: è ciò che successo a un giocatore di Soest, in Germania, il quale stava per finire vittima di un incendio nella sua casa per aver continuato a giocare alla PlayStation.

Pare che causa dell’incendio sia stato del sugo alla bolognese che, lasciato a cuocere incustodito, stava per prendere fuoco. Il rilevatore di fumo ha dunque fatto scattare l’allarme, facendo accorrere i vigili del fuoco. Con loro immenso stupore, al loro arrivo hanno trovato l’uomo che, nonostante il fumo e la loro presenza, stava continuando a giocare con grande attenzione ed entusiasmo al suo videogioco.

Diversi passanti avevano contattato il numero di emergenza perché il fumo era uscito da una finestra del condominio e l’allarme antifumo era stato sentito all’estero della casa. I pompieri sono entrati in casa con i respiratori e sono riusciti ad avere accesso all’appartamento, dal quale, secondo un portavoce dei vigili del fuoco, uscivano già “densi fiotti di fumo, tanto che la vista era già fortemente limitata e l’arredamento si poteva distinguere solo vagamente”.

L’inquilino non si è minimamente preoccupato dell’accaduto, tanto da restare seduto alla televisione continuando a giocare alla sua console, anche se non è chiaro quale gioco lo abbia affascinato così tanto. L’uomo, rimasto fortunatamente illeso, è stato quindi accompagnato fuori dal suo appartamento grazie al tempestivo intervento dei suoi (ancora increduli) soccorritori.