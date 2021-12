Futsal, serie C1. Prima vittoria stagionale esterna per la Pgs Vigor San Cataldo

Prima vittoria stagionale in trasferta per la Pgs Vigor San Cataldo che espugna Leonforte per 4 a 2. I sancataldesi dopo un inizio di stagione negativo sembrano aver ritrovato compattezza e convinzione lasciando la ultima indigesta posizione in classifica dopo ben 10 settimane.

Gara intensa, vibrante, decisa al fotofinish e giocata su un campo all’aperto ‘martoriato’ da condizioni climatiche proibitive: pioggia battente e termometro ‘bloccato’ sullo zero.

Padroni di casa che partono bene e trovano il vantaggio dopo poco più di 5 minuti con Paolo Ipsale che, dopo una bella combinazione, scaglia la sfera sotto l’incrocio. Per una buona metà del primo tempo è il Città di Leonforte che detta il ritmo: costruisce azioni pericolose ma “sbatte” contro il reattivo portiere degli ospiti, Carmelo Di Proietto, tornato tra i pali dopo un infortunio che lo ha “tenuto” a riposo per qualche settimana.

Vigor che progressivamente si “ritrova” ed inizia a cingere d’assedio l’area avversaria: unica pecca, la troppa imprecisione sotto porta. Squadre al riposo con i padroni di casa avanti 1 a 0.

Nella seconda frazione i sancataldesi continuano a tessere trame convincenti e ottengono il meritato pareggio. Granatiere anticipa il pivot avversario con un imponente stop di petto e si proietta al secondo palo ricevendo un’imbucata perfetta da capitan Falzone per il più agevole dei tap-in.

Leonfortesi, caparbi ed ostici, che non si lasciano intimorire, e su un’ottima triangolazione si riportano in vantaggio: Silvestro Ipsale firma il 2 a 1 con un “maligno” ed improvviso tiro di punta.

La Vigor non vuole sentire parlare di sconfitta, e dopo un minuto ristabilisce la parità con Niccoli: geometrica conclusione che bacia il palo e finisce in rete. Trascorrono appena due minuti e Niccoli orchestra una ripartenza perfetta, verticalizzando su Agnello che trova Falzone per il sorpasso sancataldese. Città di Leonforte che prova il tutto per tutto con il quinto di movimento, ma Mattia Agnello (tra i migliori in campo) intercetta e mette a porta vuota il definitivo 4 a 2.

Al triplice fischio finale esplode la legittima gioia degli atleti di mister Marcello Lo Porto per il primo successo esterno. Adesso la testa è già a sabato prossimo, perchè al PalaMaira arriva la corazzata ASD Lav. Caterina Catania C5, attualmente seconda in classifica.

Serie C1 (decima giornata), risultati:

Città di Leonforte – Pgs Vigor San Cataldo 2-4

Futsal Rosolini – La Madonnina 2-5

Inter Club Villasmundo – Città di Biancavilla 3-2

Lav. Caterina Catania – Domenico Savio 1-1

Megara Augusta – Viagrande C5 9-2

Montalbano – Kamarina 6-2

CLASSIFICA. Auguste 24, Lav. Caterina CT 22, La Madonnina 20, Montalbano 19, Viagrande C5 17, Città di Leonforte 13, Inter Club Villasmundo 12, Kamarina, Domenico Savio e Biancavilla 10, Pgs Vigor San Cataldo 9 e Rosolini 8