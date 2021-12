Esplosione Ravanusa, procuratore Patronaggio: “Forse fuga metano, area 10mila mq sotto sequestro”

“Faremo una mappatura attenta dei luoghi, partiamo da una fuga di metano ma non escludiamo qualunque pista”. Sono le parole del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio dopo un vertice in Comune con i soccorritori. La Procura ha aperto un fascicolo di inchiesta per disastro e omicidio colposo.

La procura ha nominato un consulente tecnico e nelle riunioni ore i magistrati e gli investigatori farà un nuovo sopralluogo con i vigili del fuoco. Il magistrato ha anche annunciato di avere posto sotto sequestro un’area di 10mila metri quadrati. “L’area interessata dall’esplosione. Non è escluso- ha detto poi Patronaggio – che dopo il nuovo sopralluogo possa essere più esteso”.