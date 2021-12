Esplosione a Ravanusa: arrivano soccorsi dalla provincia

Numerose squadre di volontari della Protezione Civile, dei vigili del fuoco e della Croce Rossa, provenienti da diversi comuni dell’agrigentino, si stanno recando a Ravanusa dove questa sera una bombola di gas e’ esplosa in una palazzina di via Galileo Galilei. I soccorritori sono impegnati nelle ricerche di alcuni dispersi che non sono ancora stati rintracciati. In particolare hanno raccolto l’appello lanciato dal sindaco di Ravanusa Carmelo D’Angelo, che ha chiesto l’intervento di uomini e mezzi, i sindaci di Licata, Palma di Montechiaro e Naro.