Disastro nell’agrigentino: esplode bombola e crolla palazzina

Una palazzina è crollata in seguito a una esplosione in via Galilei a Ravanusa, in provincia di Agrigento. A provocare la tragedia probabilmente, una fuga di gas. Sul posto stanno lavorando i vigili del fuoco di Agrigento, Licata e Canicattì che stanno tentando di domare le fiamme. Si scava per trovare alcune persone che potrebbero trovvarsi sotto le macerie.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. “Abbiamo bisogno di autobotti e mezzi meccanici, c’è stato un disastro. Faccio un appello a tutte le persone disponibili che hanno pale o ruspe”, dice in una diretta su Facebook il sindaco di Ravanusa, Carmelo D’Angelo.

Il boato che ha squarciato il silenzio di Ravanusa e’ avvenuto verso le 20.30. Nel paese di oltre 10 mila abitanti a 50 minuti di auto da Agrigento e a piu’ di due ore da Palermo la gente e’ scesa in strada impaurita. Poi col passaparola e con wa si e’ capito dove fosse avvenuto lo scoppio della bombola o la fuga di gas che ha innescato l’esplosione. Gli allarmi delle auto e di alcune abitazioni hanno cominciato a suonare. Dagli edifici nella via Galilei e nelle vie vicine sono scesi in strada gli abitanti terrorizzati che hanno visto le fiamme alte levarsi dalle macerie di una palazzina. Calcinacci pezzi d’infisso, porte sono state scagliati a decine di metri dal luogo dell’esplosione. Sono giunti quindi i carabinieri, i vigili del fuoco le ambulanze. L’energia elettrica e’ stata tolta in tutta la zona dove sono affluite centinaia di persone: “Mamma mia, mamma mia, un disastro” esclamano. Tre squadre di volontari (Procivis, guardia costiera ausiliaria e Croce rossa) hanno raggiunto Ravanusa per i soccorsi, annuncia il sindaco di Licata Pino Galanti.