Covid: ordine medici Agrigento, non vaccinati saranno sospesi

I medici no-vax della provincia di Agrigento saranno sospesi dall’esercizio della professione. Lo ha detto il presidente dell’Ordine, Santo Pitruzzella. Nell’Agrigentino, infatti, e’ in arrivo l’elenco dei medici non ancora in regola con la somministrazione della terza dose.

“E’ importante che i medici non ancora in regola si sottopongano alla somministrazione della terza dose del vaccino anti Covid-19 entro il 150 giorno dall’inoculazione della seconda dose – ha spiegato Santo Pitruzzella, presidente dell’Agrigento (Omceo) – pena la sospensione del professionista dallo svolgimento della propria attivita'”