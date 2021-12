Covid, 17.959 nuovi positivi e 86 decessi

ROMA (ITALPRESS) – Ancora in crescita i casi Covid in Italia. I nuovi positivi -secondo il bollettino del Ministero della Salute – sono 17.959, in crescita rispetto ai 15.756 segnati ieri, nonostante un numero inferiore di tamponi processati, 564.698 determinando un incremento del tasso di positività al 3,18%. In discesa i decessi, 86 (-13).

I guariti sono 9.540. A crescere sono anche gli attualmente positivi, +9.540 toccando un numero totale pari a 249.214. Anche oggi si registra la crescita dei ricoveri nei reparti ordinari, con 6.099 (+220); in leggera salita le terapie intensive, 791 (+15), con 62 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 242.324 persone. Sul fronte delle regioni il Veneto si conferma la prima regione per numero di contagi (3.516), seguita da Lombardia (3.373) Emilia Romagna (1.396) e Lazio (1.554).

(ITALPRESS).