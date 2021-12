Caltanissetta, studenti del Mignosi incontrano il regista PIF

Gli alunni del liceo classico paritario Pietro Mignosi di Caltanissetta di cui è coordinatrice delle attività didattico educative la prof.ssa Luigia Maria Emilia Perricone, hanno partecipato ad un interessante e costruttivo incontro con il regista PIF.

L’incontro, organizzato dalla professoressa Luisella Cravotta, rientra in un più ampio percorso interdisciplinare che ha portato docenti e alunni a lavorare e ragionare in maniera sinergica sul tema della mafia e della legalità, partendo dalla lettura ad alta voce del testo, uscito nel maggio di quest’anno, “Io posso. Due donne sole contro la mafia” scritto a quattro mani da Pif e dal giornalista Marco Lillo.

Per approfondire la tematica gli alunni, il 18 novembre scorso hanno incontrato anche il Sostituto Commissario della Polizia di Stato Salvatore Falzione e l’avv. Edoardo Vagginelli e nella mattinata del primo dicembre hanno visitato la mostra allestita dalla DIA per ricordare il trentennale della sua istituzione.

L’incontro con PIF, svoltosi on line, ha visto la partecipazione anche di altre due scuole, di Termini Imerese e di Modica, ed ha fornito l’ occasione per porre numerose ed interessanti domande all’autore del libro il quale ha ribadito che per vincere la mafia è necessario superare l’indifferenza e la rassegnazione che spesso caratterizza noi siciliani.

Il messaggio che i ragazzi hanno colto e fatto proprio è stato, infatti, proprio quello che ogni cittadino deve fare la sua parte per contribuire a realizzare una società più giusta in cui sia rispettato il principio di legalità, dicendo NO al ” puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e della complicità” .